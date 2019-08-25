Anamur Kaymakamı Kurdoğlu’na veda yemeği

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN Anamur ilçesinde yaklaşık 2 yıldır görev yapan ve Serik Kaymakamlığına tayini çıkan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun onuruna Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, veda yemeği verdi. Akşam yemeğine Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Adnan Gübbük, Meclis Üyeleri ve belediye birim amirleri katıldı. Başkan Hidayet Kılınç, "İlçemizin sorunları ile çok yakından ilgilenen Kaymakamımız ile uyumlu ve seviyeli bir çalışma ortamımız oldu. En zor şartlarda bile yılmadan yorulmadan çalışmıştır, yeni görevinde başarılar dileyerek yolu ve bahtı açık olsun, İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.