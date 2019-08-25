Annesini son kez gördü

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GAZİANTEP'TE özel halk otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada, annesi Sabiha Deveci'yi ziyaretten dönen Hacı Deveci'ye (39) yolun karşısına geçerken özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Deveci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Deveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen mücadelesini kaybetti. Deveci'nin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Görgü tanıkları, ara sokağa hızla giren halk otobüsünün Deveci'ye çarptığını söylerken, polis otobüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.