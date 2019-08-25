Ayakkabı sektörüne büyük katkı sağlayacak

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GAZİANTEP'TEhızla gelişen ayakkabı sektörünün önemli sorunlarından biri olan test problemi yeni kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı ile çözüldü. İhracatta hızlı adımlar atan Gaziantepli ayakkabıcıların test problemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Ayakkabı Test Merkezi'yle giderildi. Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen Ayakkabı Test Laboratuvarı'nı gezen Vali Davut Gül, önemli bir sorunun giderildiğini kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında tamamlanan laboratuvarda gerçekleştirilen işlemleri aşama aşama yerinde inceleyen Gül, Gaziantep'e böyle bir laboratuvarın kazandırılmasının şehrin sanayisi için son derece önemli olduğunu ifade etti. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren uygulama atölyelerini de gezen Vali, "Şehrin iş yapma kültürü üniversite- sanayi işbirliğini içeren projelerde başarılı bir şekilde görülmekte. Ar-Ge çalışmaları için de önemli bir kaynak özelliği taşıyacak olan merkez ile Gaziantepli ayakkabıcılar, ürünlerini test için İstanbul'a göndermek zorunda kalmayacaklar" dedi.