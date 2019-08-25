Hedef önce Dünya Kupası sonra 2020 olimpiyatları

DÜNYA Kupası ve 2020 Olimpiyatları'na hazırlık için Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında Dubai'de yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek sporcuların belirleneceği Dünya Kupası'na hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek olimpiyatlara gitmek istiyor.
15 Ağustos'ta kampa giren Milli Takım, Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Önce Fransa'da yapılacak turnuva, ardından 7-15 Kasım tarihleri arasında Dubai'de yapılacak olan dünya kupası hazırlıklarını sürdüren sporcular,
burada ilk 6'ya girerek olimpiyat kotası alıp, 2020 olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyor.
3-4 MADALYA BEKLİYORUZ
Milli sporcu Dilba Tanrıkulu, "Hedefim 2020 olimpiyatlarına gitmek. Olimpiyatlara da gidip madalya kazanmak istiyorum. Yapacağıma inanıyorum.
Hedefim derecemi 12.80'lere indirmek" derken, Enes Şahin ise "En büyük hedefim dünya şampiyonasında madalya almak ve olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlarda da madalya kazanmak istiyorum"
diye konuştu. Antrenör Ahmet Sekmen de Milli Takımın 26 Ağustos'a kadar Mersin'de kalacaklarını belirterek, , "Kamptan sonrada Fransa'da yapılacak yarışmaya gideceğiz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası kotasını daha yükseltmek. Şu anda dünya kotasını geçen sporcu sayımız 18. Bunların 6'sı kadın, diğerleri erkek sporcumuz.
Olimpiyatlarda 3-4 sporcudan madalya bekliyoruz"
dedi.