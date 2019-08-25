Hedef önce Dünya Kupası sonra 2020 olimpiyatları

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Kupası ve 2020 Olimpiyatları'na hazırlık için Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında Dubai'de yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek sporcuların belirleneceği Dünya Kupası'na hazırlanan sporcular,15 Ağustos'ta kampa giren Milli Takım, Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.burada ilk 6'ya girerek olimpiyat kotası alıp, 2020 olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyor.Milli sporcu Dilba Tanrıkulu, "Hedefim 2020 olimpiyatlarına gitmek.Hedefim derecemi 12.80'lere indirmek" derken, Enes Şahin isediye konuştu. Antrenör Ahmet Sekmen de Milli Takımın 26 Ağustos'a kadar Mersin'de kalacaklarını belirterek, , "Kamptan sonrada Fransa'da yapılacak yarışmaya gideceğiz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası kotasını daha yükseltmek.Olimpiyatlardadedi.