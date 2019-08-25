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‘Oyun güzel ama golümüz yok’

Boluspor’la oynadığı maçı golsüz berabere bitiren ’da teknik direktör , “Oyundan memnun kaldım. Tek eksiğimiz skordu” dedi

Giriş Tarihi: 25.8.2019
‘Oyun güzel ama golümüz yok’
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Boluspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmayla ilgili olarak, "Oyundan memnunum. Tek eksik olan skordu. Rakibe pozisyon vermeden oynamak güzeldi. Neticede deplasmanda oynuyorsunuz. 2 puan ortalaması bu ligde önemli" ifadelerini kullandı.

YEDEKLER DE ELLERİNDEN GELENİ YAPTI
BIR hafta içerisinde takımın en önemli 5 oyuncusunun takımdan uzak kalmasının kendilerini etkilediğini vurgulayan Özat, "Yerlerine oynayan futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Önemli bir puan. Gol yememek önemli. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirebilmek önemli. Önümüzdeki Keçiörengücü maçına hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

MAÇTA TALİHSİZ SAKATLIKLAR YAŞANDI
da iki talihsiz sakatlık yaşadı ve iki mecburi değişiklik yaptı. İlkinde 30. dakikada Hamido Traore rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlanınca sahayı sedye ile terketti. İkincisinde de 70. Dakika da Gladky'nin yerine oyuna gire Kosecki sakatlanınca o da yerini Volkan Şen'e bıraktı. Başkan Murat Sancak cezası sebebiyle maçı taraftarla izledi.

VOLKAN ŞEN 480 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI
ÖTE yandan Volkan Şen tam 480 gün sonra yani 16 ay sonra yeşil sahalara döndü. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sakatlanan Kosecki'nin yerine girdi. Belki hazır gözükmedi ama kıvrak hareketleri ve attığı iki şutla formanın sahibi olacağı sinyallerini verdi. Volkan Şen önümüzdeki haftalarda Adana Demirspor'da daha da faydalı olacağını hissettirdi.

GİRAY BULAK TAKIMINDAN MEMNUN KALDI
BOLUSPOR Teknik Direktörü Giray Bulak ise, "İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. İyi pozisyonlar bulduk. Son dakika Kurtuluş'un çıkardığı bir top var. Maçı 1-0 bitirebilirdik. Son 15 dakikada istediğimiz oyun planımızı uygulamaya başladık. Daha çok dar alanda oyun, daha çok ayağa pas, daha kenar oyunu, rakibin yüzünü döndürmemek... Özellikle ikinci yarı bunları yaptık. Çok baskın oynadık. Oyunun büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde geçti" şeklinde konuştu.

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