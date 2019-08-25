‘Oyun güzel ama golümüz yok’

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Boluspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmayla ilgili olarak,ifadelerini kullandı.BIR hafta içerisinde takımın en önemli 5 oyuncusunun takımdan uzak kalmasının kendilerini etkilediğini vurgulayan Özat,Önümüzdeki Keçiörengücü maçına hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.da iki talihsiz sakatlık yaşadı ve iki mecburi değişiklik yaptı.sakatlanınca sahayı sedye ile terketti.Başkan Murat Sancak cezası sebebiyle maçı taraftarla izledi.ÖTE yandan Volkan Şen tam32 yaşındakideneyimli futbolcu, sakatlanan Kosecki'ninyerine girdi. Belki hazır gözükmedi ama kıvrakhareketleri ve attığı iki şutla formanın sahibi olacağısinyallerini verdi.BOLUSPOR Teknik Direktörü Giray Bulak ise, "İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. İyi pozisyonlar bulduk. Son dakika Kurtuluş'un çıkardığı bir top var. Maçı 1-0 bitirebilirdik.Daha çok dar alanda oyun, daha çok ayağa pas, daha kenar oyunu, rakibin yüzünü döndürmemek...şeklinde konuştu.