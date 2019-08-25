Soli Pompeiopolis 2019 kazı çalışmaları sona erdi

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MERSİN'İN merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 21'incisi gerçekleştirildi. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 8 Temmuz'da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar sona erdi. Kazılar, bu yıl sadece sütunlu caddede 12 kişilik ekiple gerçekleştirildi. Kazı çalışmasıyla ilgili Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl kazılara 12 kişilik ekiple, 8 Temmuz'da başladıklarını söyledi. Kazı çalışmasını bu yıl sütunlu cadde de gerçekleştirdiklerini kaydeden Yağcı, "Kazılar BCD 36 plan karelerinde sürdürülmüştür. Kazıların amacı, 6 plan karelerinde geçen yıllarda çalışılan bitişik plan karelerde dağınık halde bulunan farklı anıtsal mimari parçaların, örneğin decumanusa bağlanan olası bir kapı giriş yapısına ait friz, tabernakel gibi üst yapı, yer karosu, mozaik, taş taban ya da altındaki taş taban dolgusu ve benzeri alt yapı ögelerini açığa çıkarmak, 2017 ve 2018 yıllarında bulunan önemli heykeltraşlık eserlerinin çevreye dağılmış baş ve kaide gibi eksik parçalarının varlığı araştırıldı. Bu amaca yönelik çalışmalar, doğu-batı doğrultusunda uzanan ana cadde kuzeye doğru 2020 kazı sezonunda da sürdürülecektir" diye konuştu. Yapılan çalışmalarda değinilen mimari yada heykeltraş ögelerine rastlanmadığını kaydeden Yağcı, "Ancak bu plan karelerde temizlik çalışmaları sırasında döküntü halinde rastlanan parçalanmış halde bulunan döküntü taş bloklar kaldırılmıştır" dedi.