Ulaşım sorunlarını bütüncül olarak ele alıyoruz

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İSKENDERUN Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kent içerisinde trafik yoğunluğunu en aza indirmek için bir takım çalışmaların yapılmakta olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile birlikte İskenderun Minibüs garaj esnafını ziyaret etti. Başkan Fatih Tosyalı, "Şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoför esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledik ve fikir alış verişinde bulunduk. İskenderun'da belli noktalarda yol düzenleme ve genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan Fen işleri ekiplerimiz yolların bakımını yapıyor. Bu sayede trafik ve ulaşım sürücüler için daha güzel bir hale geliyor. Diğer yandan alternatif yol çalışmalarını diğer kurumlarımız ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu konuda kısa bir süre çalışmalar başlayacak. Bu sorunu da en kısa sürede çözüme kavuşturma gayretindeyiz "dedi.