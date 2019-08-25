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’dan nezaket ziyareti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2019
Vali Doğan’dan nezaket ziyareti
HATAY Valisi Rahmi Doğan, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'i makamında ziyaret etti. Defne Belediyesi Harbiye Ana Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Vali Doğan; kendisine eşlik eden Hatay İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uğur Ertekin, 2.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök ve Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Başkan Güzel'e görevinde başarı dileklerinde bulundu. Belediye çalışmaları hakkında Vali Doğan'a bilgi veren Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.
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Vali Doğan’dan nezaket ziyareti
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