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’da otomobil elektrik direğine çarptı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Adana’da otomobil elektrik direğine çarptı
Adana'da? beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, biri Gürcistan uyruklu kadın 2 kişi yaralandı. Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ramazan Demirhan (40) yönetimindeki 01 ACD 822 plakalı otomobil, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpma sonucu sürücü ve otomobilde bulunan Gürcistan uyruklu kadın İrina Pogosovi (21) ile Ahmet Albayrak (31) yaralandı. Yaralılardan sürücü özel bir hastaneye, Pogosovi Seyhan Devlet Hastanesine, Albayrak ise Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Adana’da otomobil elektrik direğine çarptı
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