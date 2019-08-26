Bademcik ameliyatları bıçaksız kansız ve ağrısız yapılıyor

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korkulu rüyası olan bademcik ameliyatlarını, son teknolojilerin kullanıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde "thermal welding" cihazı ile çevre dokulara zarar vermeden gerçekleştiriyoruz" diyen Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, bıçaksız, ağrısız, kanamanın çok az ya da hiç olmadığı ve hastanın bir günde taburcu edildiği bu yöntemde kullanılan thermal welding teknolojisinin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Ferhat Erişir, Thermal Welding cihazı ile gerçekleştirilen bademcik ameliyatlarının avantajlarını şöyle açıkladı; "Thermal Welding yöntemi sayesinde bademciklerin bulunduğu dokudan ayrılması sırasında yara, ısı ve basıncın etkisiyle aynı anda kapatılıyor. Böylece işlemin uygulandığı dokuda kanama ya hiç gerçekleşmiyor ya da çok az izleniyor. Ameliyat sonrası ağrı ise diğer bilindik yöntemlere göre yok denecek kadar az hissediliyor. Diğer yöntemlere göre çok daha kısa sürede tamamlanan operasyon, hastanın anestezi altında olduğu süreyi, hissedilen ağrı miktarını ve hastanedeki kalış süresini azaltıyor. Hasta ayni gün veya bir gün sonra taburcu ediliyor. Dokudaki yara ise diğer yöntemlere göre çok daha kısa bir sürede, yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde tamamen kapanıyor."