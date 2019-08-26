Başkan Özdemir projelerini anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Emrah Özdemir İlde görev yapan basın mensupları bir araya geldi. Başkan Özdemir, göreve geldiği günden bu yana vaat ettiği birçok projeyi gerçekleştirdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Özdemir yapılacak yatırımlar hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu. Niğde'nin önemli projelerinden olan arıtma tesisinin 2020 yılında faaliyete geçeceğini söyleyen Başkan Özdemir kale çevresinin rekreasyon çalışmalarının başladığını, nikahların Efendibey Kentsel Dönüşüm içerisinde yer alan Gençlik Merkezi'nde kıyılacağını bildirdi.