Çamlıyayla’da festival coşkusu

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Çamlıyayla'da 5.'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel İğne Oyası Festivali coşkulu geçti. Çamlıyayla ilçe merkezinden tören alanına kadar yapılan yürüyüşle başlayan 5.'nci İğne Oyası festivaline AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AK Parti ve MHP Çamlıyayla ilçe Başkanları ile çok sayıda davetli ve yaylacılar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Çamlıyayla'nın en güzel şekilde tanıtılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti. Başkan Tepebağlı, "Çamlıyayla gerek tarihi ve gerekse doğa sıyla bu ülkenin önemli şehirlerindendir. Ama bunu insanlara ulaştırmak ve anlatmak gerekiyor. Bu yüzden bu tür etkinlik birer fırsattır. Bizler bu tanıtımın yapılması için elimizden geleni yapacağız ve yapmak zorundayız. Çamlıyayla'ya özgü olan iğne oyası gerçekten tamamen el işi göz nuru eserlerdir. Değerli kadınlarımızın, genç kızlarımızın ellerinden çıkarak evlerimizi ve bizleri süslüyor. Bu yüzden bu eserlere gereken değeri vermeliyiz. Ayrıca tüm Türkiye'ye derinden yaralanan Emine Bulut cinayeti bizleri derinden sarsmıştır. Kadınlarımız bizlere emanettir. Bu şiddetler artık son bulmalı ve zanlılar gereken en ağır cezayı