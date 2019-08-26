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için şiir yazdı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Cumhur İttifakı için şiir yazdı
MERSİN'İN Silifke İlçesi Nuru mahallesinde yaşayan Ünal, gençlik yıllarından beri şiir yazıp sazla beraber türkü söylediğini belirterek, 15 Temmuz olaylarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemize yapılan hain darbe girişiminden sonra 'Türkiyeli' şiirini yazdığını dile getirdi. Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine ve ülkemize yönelik yapılan bu alçak saldırının ardından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber 'Cumhur İttifak'ı birleşmesini takdirle karşıladım. Beraber yaptıkları ve yapacakları benim hayallerim içerisindeydi ve o yüzden kendilerine teşekkür etmek için 'Türkiyeli' şiirimi yazdım" dedi.
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Cumhur İttifakı için şiir yazdı
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