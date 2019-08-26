Cumhur İttifakı için şiir yazdı

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MERSİN'İNSilifke İlçesi Nuru mahallesinde yaşayan Ünal, gençlik yıllarından beri şiir yazıp sazla beraber türkü söylediğini belirterek, 15 Temmuz olaylarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemize yapılan hain darbe girişiminden sonra 'Türkiyeli' şiirini yazdığını dile getirdi. Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine ve ülkemize yönelik yapılan bu alçak saldırının ardından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile beraber 'Cumhur İttifak'ı birleşmesini takdirle karşıladım. Beraber yaptıkları ve yapacakları benim hayallerim içerisindeydi ve o yüzden kendilerine teşekkür etmek için 'Türkiyeli' şiirimi yazdım" dedi.