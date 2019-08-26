Gaziantep geleceğin yıldızlarını ağırladı

GAZIANTEP'TE düzenlenen Doğu-Güneydoğu Anadolu Tenis Şampiyonası'nda erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas, kadınlarda ise Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü birinci oldu. 19 ilden 400 tenisçinin katılımıyla Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın kapanış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hep birlikte Gaziantep'in "Sporuyla yükselen kent" hedefine emin adımlarla yürüdüğünü belirtti. Şahin, "En büyük sermaye beşeri sermayedir. Doğan her çocuğumuz genetik olarak hangi spor dalına yatkınsa çocuklarımızı ona yönlendireceğiz. Her bir spor dalı bizim için çok kıymetlidir" dedi.

HEDEF TABANA YAYMAK

Sporu tabana yaymak gerektiğini söyleyen Şahin, "Her evde sporu konuşturmamız lazım. Hem bedenen hem de kalben çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız lazım. Turnuvada mücadele eden çocuklar o kadar cevval ki, küçük dokunuşlar büyük başarılar getiriyor, ben buna inanıyorum, biz yöneticilerin en büyük görevi fırsat vermek, fırsat eşitliği sağlamaktır" diye konuştu. Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 19 ilden gelen 400 tenisçi bir hafta boyunca Gaziantep'e renk kattığını belirterek, turnuvayı düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu ve destek sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

KUPALAR ŞAHİN'DEN

Şampiyonada kadınlarda dereceye girenlere madalya ve kupasını Fatma Şahin, erkeklerde başarılı olan takımlara ödüllerini ise vali Gül takdim etti. Şampiyonada kadınlarda birinci olan Şanlıurfa Tenis Kano Spor Kulübü'nü, Van Tenis Kış Sporları, Elazığ Gençlik Spor ve Adıyaman Tenis Dağcılık Spor Kulübü takip etti. Erkeklerde ise Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü'yle beraber Van Tenis Kış Sporları, Ağrı Gençlik Spor Kulübü ve Elazığ Gençlik Spor Kulübü dereceye girdi.