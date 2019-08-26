Gıcık kaptım bıçakladım

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Adana'da?2 kişinin cep telefonunu gasp edip birini de bıçakladıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan M.B.'nin, "Telefonunu iki kez istedim, vermeyince gıcık kapıp bıçakladım" dediği öğrenildi. İlk olay, 19 Ağustos'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akşam saatlerinde işyerinden çıkıp Bey Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıkan Mehmet Ulusal'ın (42) yanına Kemal Ç.'nin (23) kullandığı motosikletle yaklaşan M.B. (15), Ulusal'a 'Pardon, sizi birine benzettim' diyerek önünü kesti, ancak sonrasında; 'Pardon benzetmişim' dedi. Ulusal, uzaklaştırırken zanlılar da onu motosikletle takip etti. Ulusal, karanlık bir noktaya girdiği anda M.B. ve Kemal Ç. de harekete geçti. M.B., yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, "Ya telefonunu verirsin ya da seni öldürürüm" diye tehdit etti. Korkuya kapılan Mehmet Ulusal, cep telefonunu zanlıya verdi. M.B., daha sonra motosiklete binip Kemal Ç. ile birlikte hızla olay yerinden kaçarken, Ulusal da polise gidip zanlılardan şikayetçi oldu. Ekipler, her yerde onları ararken, 3 gün sonra bir başka olay yaşandı. Kuzenlerini ziyaret etmek için Niğde'den Adana'ya gelen Refik Berk Erden (17), merkez ilçe Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısında yer alan parkta gezerken, M.B. ve Reşit O. (21) önünü kesti. M.B., Erden'e; "Telefonum bozuldu, annemi aramak için senin telefonunu kullanabilir miyim?" dedi, ancak olumsuz yanıt alınca teklifini tekrarladı. Erden, yine telefonunu vermeyince M.B. de bıçağını çıkartıp, onu sağ kalçasından yaraladı