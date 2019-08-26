Jandarma komutanına hoş geldin ziyareti

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İlçe Jandarma Komutanlığına atanan ve görevine başlayan Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu'nu Tarsus Ticaret Borsası yönetim kurulu ziyaret etti. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu atandığı yeni görev yeri olan Tarsus'a hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, şehrin gerek nüfus gerek yüzölçümü olarak çok büyük olduğunu, daha önceki görev yerinde olduğu gibi tarıma dayalı bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Murat Kaya, "Tarsus'un ekonomik ve sosyal anlamda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışıyor, çabalıyoruz. Tarsus'un gelirinin yüzdre 70'den fazlası tarımsal üretim sayesinde gerçekleşmektedir. Katma değeri yüksek tarımsal üretimin yapıldığı şehrimizin ticaret ve sanayisinin geliştirilmesi, daha iyi yaşam koşullarının kentimize sunulmasına çalışıyoruz" dedi.