Kilis karası üreticisinin yüzü gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

ve Gaziantep yöresinde "Kilis karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon yağışlar sayesinde artan verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Yöredeki "Kilis karası" hasadına, Suriye sınır hattındaki Süngütepe köyünde başlandı. Hasadın ardından ön işlemden geçirilip "yaş" ve "kuru" diye ayrıştırılan üzümler, tüccarlar tarafından bağdan alınarak fabrika ve depolara ulaştırılıyor. Kurutulduğunda 4'te 1 oranında ürün elde eden üreticiler, kuru üzümü iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor. Bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve kış sezonunun vazgeçilmez besinlerinden olan "Kilis karası", işlenmesinin ardından sarmalık yaprak, koruk turşusu, pestil ve pekmez olarak da raflardaki yerini alıyor.