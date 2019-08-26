Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı
HATAY'IN Samandağ ilçesinin Kuşalanı Mahallesi muhtarının aracı ve yeğeninin evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olay sabaha karşı Kuşalanı Muhtarı Cemil Açıkgöz'ün, aracına ve yeğeninin evine silahlı saldırı oldu. Kimliği belirlenemeyen kasklı, motosikletli iki kişinin silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Cemil Açıkgöz, "Saat 04.25 sıralarında silah sesi duydum, uyandım. Saat 08.00 gibi beni aradılar, arabanız ve yeğeninizin evi kurşunlanmış dediler. Şahısların bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. Jandarma, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samandağ’da muhtarın aracı kurşunlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN