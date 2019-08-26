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’ı ’ye entegre etmeliyiz

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2019
Samandağ’ı Türkiye’ye entegre etmeliyiz
Milletvekili Serkan Topal ile birlikte Samandağ 'da mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Uzunbağ Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıda Vali Doğan'a İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uğur Ertekin, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve kurum il müdürleri de eşlik etti. Samandağ'ı ilk olarak Türkiye'yle entegre etmeleri gerektiğinin altını çizen Vali Doğan, "Şu an Samandağ bir girişi bir çıkışı olan ilçe konumunda. Bunu çözmemiz lazım, bunun çözüm yolu da Samandağ Arsuz arasındaki yolun yapımı. Yol şu anda %60 seviyesinde tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay itibarıyla da asfalt dökmeye başlayacağız. Orada iki büyük köprü yapıyoruz. Biri 60 diğeri 30 metre uzunluğunda. DSİ bu iki derede de ciddi ıslah çalışmaları yaptı. Bunun dışında yol üstünde tam 64 tane irili ufaklı menfez yaptık. Bunların bazıları köprü sayılabilecek kadar büyük. Tabi bunlar yetmez, Samandağ bir turizm şehri ve biz buraya 52 km'lik bir bisiklet yolu da yapıyoruz. Arsuz'dan yola çıkan birisi Samandağ'a kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak" dedi.

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Samandağ’ı Türkiye’ye entegre etmeliyiz
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