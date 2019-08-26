Şehit Volkan Şevik için Mevlid-i Şerif okundu

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Adana Vali Vekili Murat Süzen, 26 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanması sonucunda kaldırıldığı hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik için düzenlenen mevlid- i şerif programına katıldı. Şehidin, Denizli Mahallesi'ndeki baba ocağında düzenlenen ve Vali Vekili Murat Süzen'in yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı mevlid-i şerif programında, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik ile vatan için canlarını veren tüm şehitlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim'den sureler okundu ve dualar edildi. Mevlid-i şerif programı, Vali Vekili Murat Süzen ile vatandaşların, şehidin ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı temennisinde bulunmalarının ardından, birlik ve beraberlik mesajları verilmesiyle son buldu.