Silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'nin?Dışarı Cami bölgesinde kişi yada kişiler 2 kişiyi silahla vurarak ortadan kayboldu. Polis her yerde olayı gerçekleştirenleri arıyor. Niğde'nin yoğun insan kalabalığının olduğu Bor Caddesinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Henüz nedeninin belli olmadığı silahlı saldırı sonucu iki kişi kurşunlara hedef oldu. Yaralanan iki kişi için olay yerine iki ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri yapan sağlı ekipleri daha sonra onları Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırdılar. Tedavileri süren H.A ve E.B adlı kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis silahla adama yaralama olayını gerçekleştiren bir kişiyi arıyor.