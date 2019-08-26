Sumudıca telafi peşinde

Gazişehir Gaziantep, geçen hafta Fenerbahçe'ye farklı yenilerek kötü başladığı Süper Lig'de kalıcı olmak ve taraftarına vermek için bugün evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanmak istiyor. Teknik direktör Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçını kazanarak taraftarı sevindirmek istediklerini söyledi. Ligde yeni bir takım olduklarını belirten Marius Sumudica, "Fenerbahçe maçını unutup, Gençlerbirliği'ne odaklandık. Fenerbahçe karşısında oyuncularımın birbirini çok fazla tanımamasından dolayı da sıkıntı yaşadık. Aile ortamını sağladığımızda tam bir takım olarak iyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Gençlerbirliği maçını kayıpsız geçip, eksikliklerimizi giderebilmek için milli takım arasını bekleyeceğiz. Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü vereceğiz" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Gaziantep'te ilk kez oynayacaklarına dikkat çeken Rumen teknik adam Sumudica, "Taraftarımız Süper Lig'e adım attığımız ilk maçta aldığımız kötü sonuçla üzüldü. Bugün Gençlerbirliği karşısında iyi bir sonuç alarak onların gönüllerini kazanacağız. Tüm taraftarımızı tribünlerdeki yerini alarak bizi desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, Gaziantep halkına talep ettikleri şampiyonluğu yaşatarak Süper Lig'e çıktıklarını, önümüzdeki karşılaşmalarda güzel bir futbol sergileyerek kendilerine duyulana güvene layık olacaklarını kaydetti.

HALKI SEVİNDİRMELİYİZ

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren takımda morallerin yerinde olduğu, birbirlerine alışan futbolcuların antrenmanlarda büyük bir heyecanla çalıştıklarını vurgulayan Konukoğlu, "Amacımız, bu hafta Gaziantep halkına beklediği galibiyet sevincini ve mutluluğu yaşatmak" dedi