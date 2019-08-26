Yeşil sahada şenlik havasında final

GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi 2019 Futbol Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören sporcular, sertifika mutluluğunu düzenlenen futbol şenliğinde yaşadılar. Sporcular, sertifikalarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı. 4 farklı stadyumda 700'ün üzerinde sporcuyu yeşil sahada buluşturan Şehitkamil Belediyesi, Spor Okulları'nda eğitim dönemini başarıyla tamamlayan futbolculara başarı belgeleri, oyun, spor ve eğlence dolu bir programla verildi.

HEDEF YUKARI ÇEKMEK

Geleneksel çocuk oyunları istasyonları ve branşa özgü oyun parkurlarında doyasıya eğlenen sporcu öğrencileri; tribünlerde velileri, yeşil sahada Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yalnız bırakmadı. 2019 Futbol Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği ve Sertifika Töreni'nde sporculara ve tribünlerde onları yalnız bırakmayan sporcu velilerine seslenen Fadıloğlu, amaçlarının özelikle eğitim çağında olan öğrencilerin akademik ve sportif başarılılarını yukarıya çıkartabilmek olduğunu ifade etti.