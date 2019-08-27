Asel bebek için yaşasın çığlığı

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henüz 36 günlük olan Asel bebek, milyonda bir görülen ve tıpta çaresi olmayan molibden kofaktör eksikliğiyle dünyaya geldi. Tedavisi mümkün olmayan hastalığı nedeniyle ölümü bekleyen Asel bebeğin annesi Ebru Siler, "Bu bir melek. Meleğime yardım edin" derken, Baba Ahmet Ali Siler de "Bebeğimizin yaşamasını istiyoruz" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve yardımseverlerden destek istedi. Mersin'de, Siler ailesinin ikinci çocukları olarak 36 gün önce doğan Asel Siler, henüz tıpta tedavisi bulunmayan molibden kofaktör eksikliği nedeniyle ölümü bekliyor. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde yoğun bakımda yatan Asel bebeğin, milyonda bir görülen hastalığı nedeniyle elleri ve ayakları titriyor, gözleri dönüyor, sürekli kasılıyor, çok ağlıyor ve korkarak uyanıyor. Maddi durumları iyi olmamasına karşın bebeklerinin yaşaması için çırpınan 34 yaşındaki anne Ebru Siler ve 37 yaşındaki baba Ahmet Ali Siler, yaşam mücadelesinde Asel'e destek bekliyor. Anne Ebru Siler, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Asel bebekle birlikte kalırken, baba Ahmet Ali Siler, bebeklerinin hastalığını anlattı. Asel henüz 18 günlükken, bebeklerinde bazı rahatsızlıklar fark ettiklerini belirten baba Siler, "Asel şu anda 36 günlük. Çocuğumuz 18 gündür hastanede yatıyor. İki gün önce molibden kofaktör eksikliği teşhisi kondu. Tıpta tedavisi yok. Doktorlar '2 yaşına kadar yaşar' dedi. En uzun yaşayan 7 yaşına kadar yaşamış" dedi.