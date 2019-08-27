Başkanvekili Altunok, çalışmaları yerinde inceliyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok kent merkezi ve kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceliyor. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ile beraberindekiler, Sarıaydın Mahallesinde yapılan yol bakım çalışmalarını yerinde denetleyerek, muhtar Mustafa Keklik ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkanvekili Altunok, vatandaşların sorunlarını dinledi. Gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerde üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Altunok, "İlçemizin tüm mahalle ve sokaklarının eksikliklerini giderecek şekilde planlamalar yaptık. Mahallelerimizin merkezinde ve arazilerimize giden yollardaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Durmadan, yorulmadan halkımıza hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.