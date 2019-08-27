Emekli baba kızıyla aynı üniversitede okuyacak

BUGÜN NELER OLDU

Emekli olduktan sonra kızının yönlendirmesiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 53 yaşındaki Salih Alptekin, kazandığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde evladıyla eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıyla üniversiteye kaydını yaptıran baba Alptekin, okulunu, sınıfını gezdi, sıralara oturdu, yıllar önce yarım bıraktığı eğitim hayatına yeniden başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Salih Alptekin, liseyi dışarıdan bitirdiğini, 2001'de kazandığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü maddi zorluklar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Hayat şartlarının kendisini çalışmaya zorladığını anlatan Alptekin, "Esnaflık yaptım. Emekli olduktan sonra kızımın yönlendirmesiyle tekrar sınava girdim. Kızımın aynı fakültede okumak istemesinden dolayı İletişim Fakültesi'ni seçtim. Gazeteciliği de seviyorum, bu bölümü özellikle seçtim" dedi. Fakültenin son sınıf öğrencisi Gizem Alptekin de babasıyla aynı okulda okuyacak olmaktan heyecan duyduğunu vurguladı. Bugüne kadar babasının elinden tuttuğunu, bundan sonra da kendisinin onun elinden tutacağını ifade eden Alptekin, "Notlarım var, onları vereceğim babama. Babamın 53 yaşında olmasına rağmen üniversiteyi kazanması çok gurur verici" diye konuştu.