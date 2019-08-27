Evden atıldılar sokakta yaşıyorlar

Gaziantep'te Emine Kaplı, ev sahibi tarafından çocukları ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Çocuklarıyla sokakta yaşayan Kaplı, yetkililerden yardım bekliyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde kiracı olarak oturan Emine Kaplı ve beş çocuğu, iddiaya göre kirayı ödemedikleri gerekçesiyle ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Eşyaları ve çocukları ile birlikte 4 gündür sokakta yaşayan Kaplı, ne yapacaklarını şaşırdı.

YARDIM BEKLİYORLAR

Eşinden ayrıldığı için maddi olarak durumlarının kötü olduğunu ve bu nedenle kira ödemede sıkıntı yaşadıklarını belirten Emine Kaplı, geçtiğimiz hafta çarşamba günü ev sahibi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldıklarını söyledi. Kaplı, "Maddi durumumuz yok. Kirayı ödeyemediğimiz için bizi eşyalarımızla birlikte sokağa attılar. Sokakta yaşıyoruz. Yetkililere sesleniyorum. Bize bir yardım etsinler" diye konuştu. Yakında bir oğlunu askere göndereceğini belirten Kaplı, "Maddi durumum yok, ne yapacağımı bilmiyorum" derken, Hakan Çopur ise, "Bir ay sonra askere gideceğim.. Annem, ağabeyim ve ablalarımla dışarıda kaldık. Askere gideceğim ama hiç paramız yok. Yetkililerin bizim sesimize kulak vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.