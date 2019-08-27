Hatay serıye bağladı

Sezona galibiyetle başlayan TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı Ekol Göz Menemenspor'u 4-0 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk hafta aldıkları galibiyetin ardından bu hafta da kazandıkları için mutlu olduklarını, rakiplerinin gördüğü kırmızı kartın maçın kırılma anlarından biri olduğunu vurguladı.

MENEMEN DİRİ BİR TAKIMDI

Palut, "Maç çok zor başladı. Rakip çok agresif ve diri bir takım, dönem dönem baskılarını kırmakta zorlandık ama bu bölümde bile Menemenspor'a pozisyon vermedik. Rakip 10 kişi kalınca oyunun hakimiyeti tamamen bizim elimize geçti. İkinci yarı rakibimiz oyunu çevirmeye çalışırken o boş alanları bulduk. İkinci yarı üç gol attık. Oyuncularımı kutluyorum. Daha çok çalışıp iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.