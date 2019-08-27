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Heykeli satmak isterken yakalandılar

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Heykeli satmak isterken yakalandılar
ADANA'DA düzenlenen operasyonda ellerindeki üzüm salkımlı kadın yüzü heykelini satmak isteyen 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yumurtalık ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şahsın, ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahıs ile birlikte tarihi eser niteliğinde olan 141 santim yüksekliğinde üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeli ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen heykel Adana Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Heykeli satmak isterken yakalandılar
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