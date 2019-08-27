Heykeli satmak isterken yakalandılar

ADANA'DA
düzenlenen operasyonda
ellerindeki
üzüm salkımlı
kadın yüzü
heykelini satmak
isteyen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince
Yumurtalık ilçesinde
yapılan istihbari
çalışmalar sonucu
2 şahsın, ellerinde
bulundurdukları ve
tarihi eser niteliğinde
olduğu değerlendirilen
kadın figürlü
heykeli satmak
amacıyla müşteri
aradıkları bilgisinin
alınması üzerine
operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2
şahıs ile birlikte tarihi
eser niteliğinde
olan 141 santim
yüksekliğinde
üzüm salkımlı
ve üzüm yaprağı
bezemeli kadın
yüzü heykeli ele
geçirildi. Şahıslar
gözaltına alındı.
Ele geçirilen
heykel Adana
Müze Müdürlüğü
görevlilerine teslim
edildi.