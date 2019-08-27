Ilıca Mahallesi nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ın, kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan Ilıca, Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından yerli turisti ağırlıyor. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su, borular yardımıyla mahalle hamamlarındaki havuzlara taşınıyor. 05.00- 23.00 saatleri arasında hizmet veren hamamlara 7'den 70'e herkes giriyor, sıcak suda birçok hastalığa şifa arıyor. Yapılan analizler sonucunda kaplıca suyunun romatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve kaza sekelleri, fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları kronik, bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide-bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve afra esesi yetmezlikler, hepatit sekelleri ile dersi hastalıklara iyi geldiği belirtildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, Ilıcanın sadece şifalı suyuyla değil, doğal güzellikleriyle de meşhur olduğunu söyledi. Özellikle bayram tatillerinde mahallede adım atacak yer kalmadığını, bazı tatilcilerin apartlarda ve devre mülklerde yer bulamadıkları için geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kar, "Mahallemizin yerli nüfusu 4 bin ancak misafir ayımız 40 bin. 40 bin misafiri burada ağırlıyoruz" dedi.