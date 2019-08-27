Şahinbeyli girişimciler sertifikalarını törenle aldı

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEPŞahinbey Belediyesi ve İŞKUR'un müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 134 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Şahinbey Belediyesi'nin 193 sosyal tesisinde 130 ayrı branşta bugüne kadar 28 bin 121 kişiye çeşitli branşlarda eğitim verildi. Törende Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi minik mehteran takımı gösterisiyle kendilerini izleyenlerin gönüllerinde taht kurdu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın her alanda yanında olduklarını belirtti.