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Savaşçı

Eskişehirspor karşısında öne geçti, sonra geriye düştü. Ancak maçı bırakmadı ve yeni transferi Eze’nin muhteşem futboluyla üç puanı almayı bildi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019
Savaşçı Adanaspor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında seyircisiyle buluşan Adanaspor, taraftarlarına verdiği sözü tuttu ve geriye düştüğü Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti. Kaplan'ın yeni transferi Friday Eze, attığı iki gol ve yaptığı asistle gecenin yıldızı oldu. Teknik direktör Levent Eriş, "Skor olarak geri dönüş çok önemli ve anlamlıydı. Eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız elbette var. İnşallah bu uzun yolun sonunda taraftarıyla kenetlenmiş ve takımıyla bütünleşmiş bir Adanaspor olacak" diye konuştu.

GALİBİYETİ TARAFTARA ARMAĞAN ETTİ
Galibiyeti Adanaspor taraftarına hediye eden Eriş, "Havanın çok sıcak olmasına rağmen iki takım da güzel mücadele verdi. Seyir zevki adına, gel-gitleri çok olan, geri dönüşleri çok olan bir maç oldu. Her iki takım da kazanmak istiyordu. Biz, skor 1-0 iken 3-4 pozisyon yakaladık. Skor 2- 1 olduktan sonra oyunu bırakmadık ve sonuna kadar geri dönüş için mücadele verdik. Sıcak havalarda geri dönüşler çok zordur. Bunun için oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Hem bol gollü hem de çok pozisyonu olan bir müsabakaydı" ifadelerini kullandı.

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Savaşçı Adanaspor
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