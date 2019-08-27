Sokak kavgasında bir kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Suriye uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga sırasında cevredeki işyerleri de zarar gördü. Şahinbey ilçesinin Saçaklı mahallesinde alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Suriyeli iki esnafın tartışmasına yakınları da karışınca bıçak ve sopaların da kullanildığı meydan kavgası yaşandı. Tarafların döner bıçakları, bıçaklar ve sopalarla birbirine saldırdığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin isimli bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken çevredeki iş yerleri de zarar görürdü. Polis olaydan sonra bölgede geniş güvenlik önlemi aldı Kaygaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.