Yayladağı festıvalı aba güreşiyle son buldu

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Yayladağı ilçesinde 19'uncusu geçekleştirilensona erdi. Festival, Devrent Mesire Alanı'nda düzenlenen ve bin sporcunun katıldığı aba güreşi müsabakalarıyla tamamlandı.gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakalara bin civarı sporcunun katılım gösterdiğini söyledi. Güreşlerin ağalığını AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik yaparken, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşler sonucunda dereceye girenlere çeşitli plaket ve ödüller takdim edildi.