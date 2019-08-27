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Yüreğir’de binlerce kişi ücretsiz kurslardan faydalanıyor

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Yüreğir’de binlerce kişi ücretsiz kurslardan faydalanıyor
ADANA'NIN Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde öğrencilere yönelik LGS, AYT ve TYT kursları ve ders takviye kursları, yetişkinlere yönelik hobi ve meslek kursları ücretsiz olarak veriliyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geleceğin teminatı olan gençleri ve çocukları en güzel şekilde hayata hazırlamaları gerektiğini belirterek, "Milletlerin geleceği gençliğe ve gençliğin eğitimine bağlıdır" dedi. Kültür evlerinde 100'e yakın eğitim, hobi, meslek kurslarının ücretsiz olarak verildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Ücretsiz olarak verilen bu kurslardan binlerce insanımız faydalanıyor. Birçok vatandaşımız öğrendikleri meslekler sayesinde iş kurabiliyor, işe yerleşiyorlar. Özellikle okuyan çocuklarımız için verilen LGS, AYT ve TYT kursları ve ders takviye kursları ile çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler" diye konuştu.
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Yüreğir’de binlerce kişi ücretsiz kurslardan faydalanıyor
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