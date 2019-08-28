60 bin şırdan Adanalılara yetmiyor

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NIN yöresel yiyecekleri arasında yer alan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor. Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar 50 ile 60 bin arasında şırdan tüketiyor. Şırdancı Emin Kertiş, talebi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi. Türkiye'deki birçok mezbahanede günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Şırdan dolmasına artan talebi ise az kesim olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi. Son 2 yıldır kentte düzenlenen 'Lezzet Festivali' ise satışları arttırdı. Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük 50 ile 60 bin şırdan ise Adana'ya yetmiyor.