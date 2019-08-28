Bisikletçiler, Altınözü’ne hayran kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Organızasyonda Altınözü Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde öğle yemeğini ilçede yiyen sporseverler daha sonra ilçenin turistik yerlerini gezdi. Altınözü'ne kadar pedal çevirerek gelen sporseverlerin ilk durağı Altınözü Kaymakamlığı oldu.Rehberler tarafından Zeytin Müzesi ile ilgili bilgilendirilen sporseverler daha sonra, Yunushan Mahallesi'ne geçtiler. Burada kazı çalışmaları devam eden Gelin Dağı ve Roma Nekrepoli'ni ziyaret eden sporseverler, tarihi alanda bol bol fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdiler. Altınözü ilçesinin doğasına ve turistik yerlerine hayran kaldıklarını belirten sporseverler, ilçenin güzellikleri karşısında büyülendiklerini söylediler. Altınözü'nde ziyaretlerini tamamlayan sporseverler daha sonra geldikleri gibi bisikletleriyle ilçeden ayrılarak Antakya'nın yolunu tuttular.