Büyük operasyon

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'TEpolisin düzenlediği operasyonda yıl yılların en yüksek miktarda cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; şehir merkezinde bulunan bir depoya yapılan baskında 5 milyon 235 bin 295 adet muhtelif markalarda yabancı menşeli cinsel içerikli ilaç ve 172 bin 95 adet muhtelif markalarda yerli menşeli ilaç olmak üzere toplam 5 milyon 407 bin 390 adet ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, el konulan ilaçların son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.