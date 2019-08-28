Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 skorla yenen Gazişehir Gaziantep FK, Süper Lig'de üç puanla tanıştı. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica mücadeleyi 90 dakika boyunca kontrol ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmayı 90 dakika boyunca kontrol ettiklerini belirten Rumen teknik adam, "Maçta 4 gol attık ama daha çoğunu da kaçırdık. Ben bizim taraftarlarımızı da anlayabiliyorum ama onlardan da bizim takımı anlamalarını istiyorum. Stadımıza 3- 4 binden daha fazla taraftar bekliyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMAMALI

KULÜBÜN tarihindeki ilk Süper Lig maçına çıktığını hatırlatan Sumudica, "Kulübün taraftara ihtiyacı var. Bu şehrin Süper Lig'deki tek takımı Gazişehir Gaziantep. Karşılaşmadan önce maçı kazanacağımızın garantisini verseydik, ne düşünürlerdi bilmiyorum. Futbola ben 7 yaşında başladım. İyi takımlarda oynadığımı düşünüyorum ve 17 yıldır da teknik adamlık yapıyorum. Takım 9 kişi kalmış, takımımız da 3-0 önde. Oyuncularımız maçı kazandıklarını düşündüler. Ben 90 dakika boyunca daha çok gol atmalarını istedim. 3 puanı kazandık. Taraftarlarımız destek vermeli. Oynadığımız oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.