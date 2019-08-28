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"Daha çok gol atmalarını istedim "

Güney kulübünün Rumen hocası Marius Sumudica, “G.Birliği maçında 4 gol attık ama daha çok kaçırdık. Rakip 9 kişi kalmış, bizim takım kazandığımızı düşündü. Ben daha çok gol atmalarını istedim” dedi

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Daha çok gol atmalarını istedim

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 skorla yenen Gazişehir Gaziantep FK, Süper Lig'de üç puanla tanıştı. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica mücadeleyi 90 dakika boyunca kontrol ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmayı 90 dakika boyunca kontrol ettiklerini belirten Rumen teknik adam, "Maçta 4 gol attık ama daha çoğunu da kaçırdık. Ben bizim taraftarlarımızı da anlayabiliyorum ama onlardan da bizim takımı anlamalarını istiyorum. Stadımıza 3- 4 binden daha fazla taraftar bekliyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMAMALI
KULÜBÜN tarihindeki ilk Süper Lig maçına çıktığını hatırlatan Sumudica, "Kulübün taraftara ihtiyacı var. Bu şehrin Süper Lig'deki tek takımı Gazişehir Gaziantep. Karşılaşmadan önce maçı kazanacağımızın garantisini verseydik, ne düşünürlerdi bilmiyorum. Futbola ben 7 yaşında başladım. İyi takımlarda oynadığımı düşünüyorum ve 17 yıldır da teknik adamlık yapıyorum. Takım 9 kişi kalmış, takımımız da 3-0 önde. Oyuncularımız maçı kazandıklarını düşündüler. Ben 90 dakika boyunca daha çok gol atmalarını istedim. 3 puanı kazandık. Taraftarlarımız destek vermeli. Oynadığımız oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.

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