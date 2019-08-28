Girişimci kadınlara 25 bin lira kredi desteği

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Akdeniz Belediyesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile imzaladığı protokolle 16 girişimci kadına toplam 25 bin lira tutarında kredi sağladı. Kadınlar, kredi çeklerini Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın elinden aldı. Başkan Gültak, kadınların, toplumsal hayata katılmaları, statülerinin iyileştirilmesi ve istihdama kazandırılmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. İş kurmak veya meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için ekonomik, sosyal ve kültürel projelere büyük değer verdiklerini belirten Gültak, "Kadınlarımız, yeteneklerini ortaya koyarak ailelerine, çocuklarına ve topluma bir katma değer sağlıyorlar. Onların bu mücadelesini küçümseyemezdik. Bu nedenle mikro kredi sağlayan vakıf yetkilileriyle protokol imzaladık. Bu yöndeki projelerimiz devam edecek. Kadınlarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.