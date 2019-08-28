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Öğrenciler, eğitim hayatını spor bursuyla sürdürüyor

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Öğrenciler, eğitim hayatını spor bursuyla sürdürüyor
GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi, yıl boyu gerçekleştirdiği yaşam boyu spor faaliyetleriyle öğrencilerin akademik alanda daha başarılı, sosyal, iletişim becerileri güçlü, hareketli ve sağlıklı olmalarına olanak sağlıyor. Yaz spor okulları döneminde 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin spor okullarında eğitim süresi boyunca kazandıkları spor yapma alışkanlığını sürdürmelerini istiyor. Yeni eğitim-öğretim yılı için çalacak ilk ders zili ile eş zamanlı olarak kış dönemi spor okullarına da start verecek olan Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin okul ortamında da hareketli ve sağlıklı zamanlar geçirebilmeleri adına il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde spor temalı projeleri de gerçekleştirmeyi sürdürecek.
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Öğrenciler, eğitim hayatını spor bursuyla sürdürüyor
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