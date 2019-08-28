Öğrenciler, eğitim hayatını spor bursuyla sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP Şehitkamil Belediyesi, yıl boyu gerçekleştirdiği yaşam boyu spor faaliyetleriyle öğrencilerin akademik alanda daha başarılı, sosyal, iletişim becerileri güçlü, hareketli ve sağlıklı olmalarına olanak sağlıyor.Yeni eğitim-öğretim yılı için çalacak ilk ders zili ile eş zamanlı olarak kış dönemi spor okullarına da start verecek olanspor temalı projeleri de gerçekleştirmeyi sürdürecek.