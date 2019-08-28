Sağlıklı bir yaşam doğru beslenmeden geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu beslenme ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Sıcak suya damlatılan limonun vücuttaki yağı eritmediğini, sadece sıcak suyun soğuk suya göre mideyi daha geç terk ettiğinden dolayı midede geçici bir tokluk sağladığını belirtirken, fazla tüketilen ekmeğin vücutta kilo yapacağını fakat ekmek tüketmekten vazgeçmek yerine ekmeği aşırıya kaçmadan tüketmek gerektiğini söyledi. Uzun süren açlıklardan sonra bir şeyler yenildiği zaman vücudun savunmaya geçtiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, "Tekrar aç kalırsam depoladığım enerjiyi kullanırım" mantığıyla vücudun yenileni depoladığını belirtti. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, "Ramazan aylarında metabolizmanızın yavaşlayıp kilo almanıza sebep olması buna verilebilecek en güzel örnektir. Azar azar ve sık sık (2 - 3 saat aralıkla) bir şeyler yemek hem acıkma duygunuzu bastırır, hem daha az ve kontrollü yemenizi sağlar, hem de metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur" dedi.