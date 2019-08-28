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Silifke belediyespor gelecekten umutlu

Mersin ekibi, hazırlık maçında 1925’i mağlup etti

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Silifke belediyespor gelecekten umutlu

MERSİN Süper Amatör Küme'de çalışmalarını sürdüren Silifke Belediyespor, hazırlık maçında karşılaştığı Bölgesel Amatör Lig takımlarından İdman Yurdu 1925'i 3-1 yendi. Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, "Futboldan, mücadeleden memnunum. Lige kadar daha da iyi olup hazır hale geleceğiz. Bizleri tribünden destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.


HAZIR HALE GELECEĞİZ
FUTBOLCULARININ sezon öncesi performanslarını görme açısından hazırlık maçlarının önemli olduğu belirten teknik direktör Muzaffer Tozlu ise "Yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman dilimi kaldı. Hazırlık maçları ile takımımızın genel mana da durumunu görüyoruz. Eylül ayında seyircimiz önünde oynayacağımız ligin ilk maçı olan Tarsus Belediyespor maçına kadar daha iyi olup, maçtan galip geleceğiz" şeklinde konuştu.

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Silifke belediyespor gelecekten umutlu
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