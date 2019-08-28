Silifke’de çiftçilere destek toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

MERSİNİl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından, Silifke Ziraat Odası toplantı salonunda kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Ali İhsan Akdağ, Örsan Koçak ve çok sayıda çiftçi katıldı. Mersin İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Mühendislerinden Ali İhsan Akdağ ve Örsan Koçak Çiftçilere yapılacak olan yardımların koşullarını, yardım almak isteyen çiftçilerin bu koşulları eksiksiz olarak tamamlamaları gerektiğini ve tamamlanan bu koşullarla internet üzerinden "http://www.mersintarımorman. gov.tr" www. mersintarımorman.gov.tr'ye müracaat ederek bilgi alabileceklerini söyledi.