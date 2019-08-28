Tarladaki anız kesinlikle yakılarak temizlenmemeli

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mısır hasadı devam ederken anız olarak tabir edilen sap ve saman atıklarının yakılarak yok edilmesinin çevreye, biyoçeşitliliğe ve üretime büyük zarar verdiğini söyledi. Doğan, mısır hasadının devam ettiği günlerde anız yakacak ve yakan çiftçilere uyarılarda bulundu. Mısır hasadının yapıldığı bu günlerde çiftçilerin çıkardığı anız yangınlarının gerek toprağa verdiği zarar, gerekse sebep olduğu çevre kirliliği nedeniyle büyük sorunlar oluşturduğunu belirten Başkan Doğan, "Özellikle geniş tarım alanlarına sahip olan Çukurova bölgesinde çıkan çok sayıda anız yangını, toprak kalitesi kadar insan sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor" dedi. Anız yangınlarında toprakta kalan kök ve sapların yanı sıra toprağın bütün enerjisini barındıran besin elementlerini, suyunu tutan ve verimi sağlayan organik maddenin de yandığına işaret eden Başkan Doğan, "Çiftçimiz anızını yakarak hem toprağını uzun sürede fakirleştirerek elden çıkmasına yol açmakta, hem de kendi parasını ateşe vermektedir. Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini de düşürmekte ve zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte toprağımız, hayvanlarımız ve tüm doğa anız yangınlarından zarar görmektedir" diye konuştu.