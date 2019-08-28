Üç kişisel sergi bugün açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Özbekistanlı?4 ressam ile Kazakistanlı 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin ayrı ayrı özel olarak hazırladığı ve toplamda 70 eserden oluşan "Özbekistan Sanatçıları Sergisi" ve "Kazakistan Sanatçıları Sergisi" ile Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev'in 70 eserinden oluşan kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Tarafından bugün saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda açılacak. Özbekistan sanatçıları sergisinde yer alan Khasan Aminov Özbek halkının ruhu yansıttığı eserleri, Nodir Shoabdurahimov'ın resimlerinde kadın imajlarını yansıttığı eserleri, tabloları tablolarında renk paletinin zenginliğini kullanan Rakhimjan Rizamuhamedov'un anıtsal tarihi eserleri, çoğunlukla avangart tarzda çalışan Ortikboy Kazakov'un, yaratıcı araştırma ve deneylerinde gerçekçi yönü kullandığı eserleri sergilenecek.