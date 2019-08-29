Briç bir zeka oyunudur

ÇAMLIYAYLA Belediyesi, Tarsus Briç Spor Kulübü ile Tarsus Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlediği 11. Geleneksel Briç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Tarsus Belediyesi Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Briç Spor Kulübü Başkanı Ramazan Avşar, Türkiye Briç Federasyon birincisi Süleyman Kolata, U 16 kategorisi birincisi Toygar Tuncay Altun ile ikincisi Tuana Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAĞLIĞA KATKISI VARDIR

Bozdoğan ödül törenindeki konuşmasında, "Briç, olimpiyat kategorisinde kabul edilen bir zeka oyunudur. Herkesin oynayabileceği bir spordur briç. Sağlık açısından da baktığımızda briç oynayanlar, Demans ve Alzheimer hastalığına yakalama oranını düşürüyor" dedi.