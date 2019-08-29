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Gaziantep’i en iyi şekilde temsil edeceğiz

ekiplerinden Gaziantep Basketbol’un koçu Markovic, “Çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan yeni bir takım kurduk. Taraftarlarımızın bizden ne istediğini biliyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Gaziantep’i en iyi şekilde temsil edeceğiz

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic takımın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam eden kampını yorumladı. Markovic, 16 günlük kampın ilk bölümünde sporcularının sergilediği uyum ve performanslarından memnun olduğunu ifade ederek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı Markovic, "Yeni sezon hazırlık dönemi her zaman önemlidir. Transfer döneminde aranıza yeni oyuncular katılır. Bu oyuncuların takıma uyum sağlamaları, arkadaşlarını tanımaları ve sezona hazır hale gelmeleri açısından sezon öncesi kamp dönemleri önemli bir fırsattır. Bizde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.


LİG VE AVRUPA'DA İYİ BAŞLAMALIYIZ
BU sezon ligin yanı sıra Avrupa maçlarını da olacağını kaydeden Markoviç, "Şu an ligde ve Avrupa'da neler yapacağımızı, maçlarımızı nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan sezona iyi hazırlanarak hem lige hem de Avrupa maçlarına iyi bir başlangıç yapmak. Taraftarlarımızın bizlerden ne beklediğini biliyoruz. Onları en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu.

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Gaziantep’i en iyi şekilde temsil edeceğiz
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