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YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019
Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri
HATAY Valisi Rahmi Doğan, ilimizin tarih, kültür ve gastronomi değerlerinin Ankara, İstanbul, İzmir gibi ilerde tanıtılması amacıyla düzenlenen "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" etkinliklerine belirli bir standart getirilmesi maksadıyla neler yapılabileceğine ilişkin olarak İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İlçe Belediye Başkanları Ticaret Odası başkanları, Meclis Başkanları ve STK Temsilcileri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Hatay genelindeki İlçe Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları Esnaf Oda Başkanları, Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Hatay Günlerinin organizasyonunda yer alan yetkililer katıldılar. Toplantıda "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" etkinliklerine dair görüş ve öneriler hazırlanan bir sunum eşliğinde masaya yatırılarak konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İTSO Meclis Başkanı Okan Belli ve İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter Hatay Günleri toplantısında yer alarak, ev sahipliğinde bulundu.
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Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri
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