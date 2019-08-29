İskenderun ikinci OSB’de inceleme

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Valisi Rahmi Doğan İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Doğan'a, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi firma yetkilileri eşlik etti. İskenderun 2. OSB'de yaptığı incelemelerde OSB kurulum çalışmalarında ulaşılan nokta hakkında bilgiler alan Vali Doğan, incelemelerin ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, DSİ 6. Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet, Karayolları 5. Bölge Müdür Vekili Turan Yılmaz, TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı, AKSAGAZ Bölge Müdürü Halit Demir, İskenderun 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tosyalı, iş insanları Recep Atakaş, Yakup Bozatlı, Abdullah Bozatlı ve Kurum İl Müdürleri katıldı.